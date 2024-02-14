Міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся у вівторок із послом США в Україні Бріджіт Брінк для обговорення подальшої фінансової підтримки української держави.
"Сьогодні відбулася продуктивна зустріч із міністром фінансів Сергієм Марченком", - написала Брінк у соцмережі Х.
За словами Брінк, на цій зустрічі було обговорено підтримку України від США.
Крім того, питання контролю та звітності з боку України щодо американської допомоги.
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