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Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки пропонує збільшити низку доплат та пільг військовим для мотивації військової служби, повідомив секретар комітету Роман Костенко

"Зараз нам необхідна трансформація від армії мобілізованих до армії професійних мотивованих військовослужбовців. Для цього українським захисникам потрібна дієва та прогнозована система доплат, пільг та гарантій. У центрі уваги – безпосередні учасники бойових дій", - написав Костенко у фейсбуці у вівторок увечері.

Відповідний законопроект №11012 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мотивації військової служби" зареєстровано на сайті Верховної ради.

За словами Костенка, документ пропонує встановити виплати за знищення чи захоплення ворожої техніки.

Зокрема, за знищений танк, САУ чи РСЗВ пропонується виплачувати 370 тисяч гривень. За БМД, БТР, БМП, командно-штабну машину, артилерійську систему виплати будуть меншими за -100 тисяч гривень. Решту бронеавтомобілів або вантажних автомобілів нардепи оцінили у 30 тисяч гривень.

За ЗРК та радіолокаційні системи коштів ППО винагороду пропонують встановити також 370 тисяч гривень. Трохи меншу виплату пропонують за знищення кошти контрбатарейної боротьби – до 150 тисяч гривень. Стільки військовий зможе отримати за знищений РЕБ.

За знищення безпілотників розвідувального та ударного типу пропонується виплачувати 100 тисяч гривень. Така ж винагорода пропонується за знищення балістичної ракети.
ForUm

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