Голова Головного управління Національної поліції в Житомирській області Олег Трачук, ймовірно, має російське громадянство, яке міг отримати в окупованому Криму.

Судячи з фотографії паспорта РФ, яка є в розпорядженні редакції, документ був виданий окупаційним відділом внутрішніх справ РФ у Севастополі 5 травня 2014 року. Серія документа: 1214534804, пишуть "Версії".

Олег Трачук народився у Каменець-Подільському на Хмельниччині 10 лютого 1978 року. В органах прокуратури працює з 2002 року. ГУНП в Житомирській області очолив в лютому 2022 року. До того упродовж двох років служив у Державному бюро розслідувань.

Як повідомляли ЗМІ, за неповний рік роботи Трачук в ГУНП задекларував 1 млн 038 тис. 634 грн зарплати та 612 гривень матеріальної допомоги. При цьому в його власності та/або користуванні знаходиться автопарк сукупною вартістю півмільйона доларів.

З початку лютого 2022 року Олег Трачук набув право на користування двома автомобілями Audi Q5 2019 року випуску, котрі належать його матері Надії Василівні Трачук та Валентину Михайловичу Квапіші. Приватна компанія «Немирів - Ойл», ймовірно, переписала на Надію Трачук два вантажних тягачі Mercedes Actors 1845 LS, 2022 року випуску і вартістю близько 100 000 євро кожен, а також два напівпричепи-цистерни марки Winton 3, 2023 року випуску, вартістю близько 90 000 доларів кожний.

Олег Трачук не вперше потрапляє у скандали, які стосуються автомобілів. У 2021 році ЗМІ повідомляли про можливу причетність посадовця до схеми «перегону» автомобілів, що перебувають під арештом.