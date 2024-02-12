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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Альянс захищатиме всіх своїх союзників у разі нападу та розкритикував заяви, які ставлять це під сумнів.

Про це написала "Європейська правда" з посиланням на коментар Столтенберга, який наводять низка західних ЗМІ, серед яких The Guardian

Генсек зазначив, що НАТО і готовий, і спроможний захищати усіх союзників у разі агресії, і будь-який напад на країну НАТО отримає об’єднану і потужну відповідь.

"Будь-які припущення, що союзники не будуть захищати одне одного, підривають усю нашу безпеку, у тому числі США, та підвищують ризики для американських та європейських військових.

Розраховую на те, що незалежно від того, хто переможе (на виборах президента – ред.), США залишаться сильним і відданим союзником НАТО".

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп на передвиборчому заході розповів, як погрожував союзникам "заохотити Росію" до агресії проти них, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку. 

 
ForUm

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