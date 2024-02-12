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Колишній президент США Дональд Трамп, який хоче знову переобратися президентом, заявив, що "заохочуватиме" Росію атакувати будь-кого з союзників США по НАТО, які не виконали свої фінансові зобов'язання. Про це пише The Guardian.

Трамп зробив цю заяву в суботу під час передвиборчого мітингу в Конвеї, у штаті Південна Кароліна, напередодні праймеріз республіканських кандидатів у президенти, що відбудуться 24 лютого.

Трамп висловив побоювання щодо допомоги Україні, а також щодо існування НАТО, альянсу 31 країни, який США зобов'язалися захищати в разі потреби.

Один з президентів великої країни встав і сказав: "Ну, сер, якщо ми не заплатимо, і на нас нападе Росія, ви нас захистите?" "Я сказав: "Ви не заплатили, ви порушники?..Ні, я б вас не захищав. Насправді я б заохочував їх робити все, що вони, чорт забирай, хочуть. Ви повинні платити. Ви повинні оплатити свої рахунки", - сказав Трамп.

Речник Білого дому Ендрю Бейтс відреагував на заяви Трампа.

"Заохочувати вторгнення в країни наших найближчих союзників з боку кривавих режимів - це жахливо і ненормально, і це ставить під загрозу американську національну безпеку, глобальну стабільність і нашу економіку всередині країни", - сказав він.
ForUm

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