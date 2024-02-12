також у роздiлiПолiтика
В ЄК відзначили успіхи України на шляху євроінтеграції
Умєров на нараді з Сирським обговорив план дій ЗСУ
Фінляндія надсилає Україні новий пакет військової допомоги
Американці обіцяють не допустити, щоб українців з'їв російський ведмідь
Британський посол в НАТО вже порадив Україні не чекати багато від саміту Альянсу
Шуфричу повідомили про нову підозру
НБУ хоче обмежити карткові перекази
В Британії радять Європі закуповувати зброю в США та передавати Україні
З полону окупантів повернули ще 100 українців
Умєров подякував Залужному за всі досягнення
Зеленський призначив нового головнокомандувача
В Україні скоро з'явиться посада кібердипломата
Генсек НАТО оцінив можливу відставку Залужного
Умеров закликав ЄС прискорити та збільшити постачання боєприпасів Україні
Американський Сенат провалив допомогу Україні
Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію
Боррель розраховую надати Україні півтора мільйони боєприпасів
В Польщі закликали США надати пакет допомоги для України

Лідер Франції Емманюель Макрон не приїде в Україну найближчим часом, хоча планував це зробити 13-14 лютого.

Про це пише видання Challenges з посиланням на свої джерела.

У Єлисейському палаці кажуть, що поїздку перенесли на невизначений термін з міркувань безпеки. За даними видання, цей вчинок викликає багато запитань як у французьких держслужбовців, так і в українських дипломатів.Планувалося, що Макрон приїде в Одесу, а звідти вирушить в Київ. В Україні президент Франції мав оголосити про створення фонду у 200 мільйонів євро, які будуть виплачуватися як пожертвування для цивільних проєктів.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0