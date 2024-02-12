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Російські окупанти поставили собі за мету найближчим часом захопити Авдіївку та Новомихайлівку, для чого посилюють свої штурмові піхотні групи бронегрупами.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Ми бачимо мету противника — за будь-яку ціну і якнайшвидше захопити Авдіївку, Новомихайлівку та втрачені минулого літа території. До штурмових піхотних груп ворог дедалі частіше долучає бронегрупи", — написав він. Попри це, українські бійці утримують оборону, а також знищують та беруть у полон російських солдатів.
ForUm

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