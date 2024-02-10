також у роздiлiПолiтика
Умєров на нараді з Сирським обговорив план дій ЗСУ
Фінляндія надсилає Україні новий пакет військової допомоги
Американці обіцяють не допустити, щоб українців з'їв російський ведмідь
Британський посол в НАТО вже порадив Україні не чекати багато від саміту Альянсу
Шуфричу повідомили про нову підозру
НБУ хоче обмежити карткові перекази
В Британії радять Європі закуповувати зброю в США та передавати Україні
З полону окупантів повернули ще 100 українців
Умєров подякував Залужному за всі досягнення
Зеленський призначив нового головнокомандувача
В Україні скоро з'явиться посада кібердипломата
Генсек НАТО оцінив можливу відставку Залужного
Умеров закликав ЄС прискорити та збільшити постачання боєприпасів Україні
Американський Сенат провалив допомогу Україні
Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію
Боррель розраховую надати Україні півтора мільйони боєприпасів
В Польщі закликали США надати пакет допомоги для України
The New York Times: Україні не вистачає людей та техніки

У Єврокомісії (ЄК) підтвердили, що в процесі вступу до ЄС Україні належить пройти всі необхідні етапи і при цьому відзначили її успіхи на європейському шляху.

"Цілком очевидно, що не існує можливого скорочення процесу вступу до Європейського Союзу. Ми повторювали це: цей процес ґрунтується на досягненнях. І у звітах можна бачити, яких зусиль уже доклала Україна, щоб домогтися цього вступу", - заявила в п'ятницю на брифінгу в Брюсселі офіційна представниця ЄК Ана Пісонеро.

За її словами, "попри контекст, у якому перебуває ця країна", можна тільки підтвердити, що, на думку Єврокомісії, "досягнутий прогрес вражає".

Прессекретарка повідомила, що найближчими тижнями ЄК зможе представити для розгляду державам-членам свою редакцію порядку переговорів ЄС з Україною.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0