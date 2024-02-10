Міністр оборони України Рустем Умєров провів першу робочу нараду з головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським, під час якої обговорили питання щодо детального плану дій Збройних сил України на 2024 рік, повідомляється на сайті українського оборонного відомства в понеділок.

"Надзвичайно важливе питання - налагодження системи логістики та своєчасне задоволення військових необхідними потребами. Фокус - на дієву систему ротацій і відпочинку підрозділів", - сказав Умєров.

Міністр і головнокомандувач також обговорили підвищення якості навчання, забезпечення навчальних центрів, підготовку нових інструкторів і врахування сучасного досвіду. Окрему увагу приділили новому роду сил ЗСУ - Силам безпілотних систем. "Ми очікуємо нових рішень, узагальнення досвіду. І головне - технічні завдання для розробки нових зразків. Тих, які створять нам стратегічну перевагу завтра", - сказав Умєров.