також у роздiлiПолiтика
В ЄК відзначили успіхи України на шляху євроінтеграції
Фінляндія надсилає Україні новий пакет військової допомоги
Американці обіцяють не допустити, щоб українців з'їв російський ведмідь
Британський посол в НАТО вже порадив Україні не чекати багато від саміту Альянсу
Шуфричу повідомили про нову підозру
НБУ хоче обмежити карткові перекази
В Британії радять Європі закуповувати зброю в США та передавати Україні
З полону окупантів повернули ще 100 українців
Умєров подякував Залужному за всі досягнення
Зеленський призначив нового головнокомандувача
В Україні скоро з'явиться посада кібердипломата
Генсек НАТО оцінив можливу відставку Залужного
Умеров закликав ЄС прискорити та збільшити постачання боєприпасів Україні
Американський Сенат провалив допомогу Україні
Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію
Боррель розраховую надати Україні півтора мільйони боєприпасів
В Польщі закликали США надати пакет допомоги для України
The New York Times: Україні не вистачає людей та техніки

Міністр оборони України Рустем Умєров провів першу робочу нараду з головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським, під час якої обговорили питання щодо детального плану дій Збройних сил України на 2024 рік, повідомляється на сайті українського оборонного відомства в понеділок.

"Надзвичайно важливе питання - налагодження системи логістики та своєчасне задоволення військових необхідними потребами. Фокус - на дієву систему ротацій і відпочинку підрозділів", - сказав Умєров.

Міністр і головнокомандувач також обговорили підвищення якості навчання, забезпечення навчальних центрів, підготовку нових інструкторів і врахування сучасного досвіду. Окрему увагу приділили новому роду сил ЗСУ - Силам безпілотних систем. "Ми очікуємо нових рішень, узагальнення досвіду. І головне - технічні завдання для розробки нових зразків. Тих, які створять нам стратегічну перевагу завтра", - сказав Умєров.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0