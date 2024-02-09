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Нардепу Нестору Шуфричу повідомлено про нову підозру за фінансування Росгвардії у Криму. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. 

"Працівники ДБР спільно з СБУ задокументували нові докази антиукраїнської діяльності народного депутата Нестора Шуфрича, який вже підозрюється у державній зраді. За даними слідства, фігурант налагодив схему фінансування російських окупаційних угруповань у тимчасово анексованому Криму", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Шуфрич платив гроші Росгвардії за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на території півострова. Тільки за 3 місяці 2016 року підконтрольна йому компанія сплатила окупантам за ці послуги понад пів мільйона російських рублів.Росгвардійці мали охороняти недобудований профілакторій загальною площею понад 4,5 тис. квадратних метрів, розташований біля моря у селищі Сімеїз. Земельна ділянка площею понад 1,5 га, на якій розташований комплекс, входить до рекреаційної зони та межує з "дачею Медведчука".

Ця нерухомість була придбана у підприємств, бенефіціарним власником яких була Оксана Марченко. Відповідну угоду підписала компанія, де виконавчим директором є особистий юрист Шуфрича.

"Згодом фігуранти організували підписання договору зі структурами росгвардії на «охорону» об’єкта у Криму, за яким щомісяця переводило на рахунки окупантів сотні тисяч російських рублів. Крім того, підконтрольна Шуфричу компанія регулярно фінансувала бюджет рф, сплачуючи податки та збори", - повідомляють в ДБР.

Під час обшуків в офісах афілійованих із нардепом комерційних структур і помешканнях фігурантів у Києві виявлено документацію, печатки та інші речові докази злочинної діяльності.

На підставі всіх фактів слідчі ДБР повідомили Нестору Шуфричу та його юристу про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).
ForUm

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