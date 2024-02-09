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Національний банк вивчає питання обмеження карткових переказів і лімітів для переказів через термінали.

Про це повідомила заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова на конференції "Фінанси для бізнесу під час війни", передає "Інтерфакс-Україна".

"З точки зору запровадження додаткових обмежень на операції фізичних осіб... обмежень щодо розпорядження... власними коштами, це дуже сенситивна тема. Ми це питання опрацьовуємо з усіх точок зору", - сказала вона.Вона зауважила, що  проблема тіньових платежів справді актуальна. Це не стосується всієї країни, але при цьому зачіпає велику кількість компаній, які продовжують використовувати "найрізноманітніші механізми ухилення, зменшення оподаткування та інше".

"Тому, з урахуванням досвіду, який ми маємо, ми наразі опрацьовуємо це питання і далі вже радитимемось з нашими колегами з профільного комітету, як краще нам це зробити, щоб, з одного боку, не обмежити нормальний бізнес, нормальних людей, а з іншого - все-таки зменшити можливості маніпуляцій та обходу закону", - резюмувала заступниця голови регулятора.

Як повідомляли Українські Новини, в липні 2022 року Національний банк зменшив щомісячний ліміт на перекази громадян за кордон із гривневих платіжних карток українських банків.

 
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