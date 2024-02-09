також у роздiлiПолiтика
З полону окупантів повернули ще 100 українців
Умєров подякував Залужному за всі досягнення
Зеленський призначив нового головнокомандувача
В Україні скоро з'явиться посада кібердипломата
Генсек НАТО оцінив можливу відставку Залужного
Умеров закликав ЄС прискорити та збільшити постачання боєприпасів Україні
Американський Сенат провалив допомогу Україні
Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію
Боррель розраховую надати Україні півтора мільйони боєприпасів
В Польщі закликали США надати пакет допомоги для України
The New York Times: Україні не вистачає людей та техніки
Нідерланди готують для України ще шість винищувачів F-16
Лапутіна подала у відставку з посади міністра
МВС закликає українців з окупованих територій не співпрацювати з ворогом на виборах
Зеленський зізнався, що думає про заміну Залужного
В Сенаті оприлюднили законопроєкт про допомогу Україні
В ГУР спростували інформацію про те, що випустили за кордон Арестовича
Bloomberg: Напруженість між Зеленським та Залужним зростає

Якщо Сполучені Штати Америки з якихось причин не зможуть надати допомогу Україні, то в інтересах Європи почати купувати озброєння у США та передавати його Україні. Про це у коментарі Guildhall заявив депутат парламенту Великобританії від Консервативної партії, екс-міністр підприємництва, енергетики та промислової стратегії Джейкоб Ріс-Могг.

"Я вважаю, що думка американців про те, що Європа, включаючи Велику Британію, недостатньо дбає про свою безпеку, не зовсім безпідставна. І також те, що безпека України - це спочатку питання Європи, яке, так,  має наслідки для решти світу, але європейська безпека безпосередньо залежить від того, чи не переможе Росія Україну, і чи не стане вона загрозою для інших європейських держав. Тому, якщо США з якихось причин не в змозі надати гроші, то купити озброєння і відправити його в Україну зі США, я вважаю, що це дуже важливо", - заявив політик.

"Якщо ви подивіться на те, що Великобританія робила у взаєминах із США під час Другої світової війни, то спочатку ми купували у них озброєння. Якоюсь мірою вони давали нам гроші в борг, але в іншій мірі ми платили їм твердою готівкою, тому що нам потрібні були озброєння, які вони виробляли. Без цього ми б не змогли воювати", - зазначив парламентар."Тож я вважаю, що фінансування закупівель озброєнь, якщо США не можуть надати допомогу, - це дуже розумний вчинок і що в переважній більшості випадків це відповідає інтересам Європи. Наприклад, з точки зору Польщі і так далі, для них важливо, щоб Україну було захищено", - підсумував Джейкоб Ріс-Могг.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0