Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов допустив появу в Україні посади кібердипломата.

Про це Данілов сказав під час відкриття Kyiv International Cyber Resilience Forum 2024.

За його словами, зараз у світі йде великий рух у цьому напрямку. Багато країн уже мають кібердипломатів."Думаю, що в нашій країні скоро з'явиться така посада як кібердипломат, тому що це важливий напрямок боротьби", — сказав секретар РНБО.

Данілов не уточнив, які саме обов'язки виконуватиме кібердипломат.