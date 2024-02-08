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Північноатлантичний Альянс продовжить підтримувати Україну. Будь-які зміни у військово-політичному керівництві України не вплинуть на відносини з партнерами. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній пресконференції з радником президента США з нацбезпеки Джейкобом Салліваном. Його слова наводить "Європейська правда" у середу, 7 лютого.

Столтенберг зазначив, що не НАТО оцінювати рішення України щодо змін у військово-політичному керівництві. Так генсек НАТО прокоментував повідомлення про можливу відставку Головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного.

"Але я вітаю дуже чітку заяву міністра закордонних справ Кулеби про те, що будь-які зміни не вплинуть на відносини з партнерами та з НАТО. Тож ми продовжимо підтримку – ось що має значення – і ми продовжимо це робити", – сказав Столтенберг.
ForUm

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