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Верховна Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію в першому читанні.

За законопроєкт № 10449 за основу проголосували 243 депутата за мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Комітет з національної безпеки, оборони та розвідки не вносив змін до законопроєкту до першого читання.Відповідно його ухвалено за основу без будь-яких змін.Правки до законопроєкту будуть вносити до 21 лютого, після чого законопроєкт можуть винести до зали для ухвалення у другому читанні.

 
ForUm

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