Верховна Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію в першому читанні.

За законопроєкт № 10449 за основу проголосували 243 депутата за мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Комітет з національної безпеки, оборони та розвідки не вносив змін до законопроєкту до першого читання.Відповідно його ухвалено за основу без будь-яких змін.Правки до законопроєкту будуть вносити до 21 лютого, після чого законопроєкт можуть винести до зали для ухвалення у другому читанні.