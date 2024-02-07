Газоблоки ― строительные материалы, которые изготавливаются из воды, цемента, кварцевого песка и алюминиевого порошка. Производятся методом автоклавирования, при котором смесь компонентов подвергается высокому давлению и температуре.

Основные характеристики газоблоков

Благодаря разным размерам, которые имеют эти строительные блоки, их можно легко подобрать для любого проекта. Сравнительно низкая плотность. Она зависит от класса газобетона: D300, D400, D500 и D600. Чем выше класс, тем выше плотность и прочность. Газобетон выдерживает большие механические нагрузки. При этом не поддаются деформациям на сжатие и изгиб. Материал устойчив к морозу, влаге, гниению и грызунам. Отличные теплоизоляционные свойства обеспечиваются наличием мелких пор в структуре. Низкий коэффициент линейного расширения способствует тому, что газобетонные стены при резких колебаниях температуры не поддаются образованию трещин.

Отличительные особенности и преимущества газоблоков

небольшой вес облегчает транспортировку, хранение и укладку; снижается нагрузка на фундамент, упрощается проектирование и строительство;

материал не выделяет вредных веществ, безопасен для здоровья и окружающей среды;

не горит и не поддерживает горение;

низкая стоимость по сравнению с другими кладочными материалами; можно сэкономить на утеплении, штукатурке, облицовке и декоративной отделке стен;

образуют гладкую поверхность, которая не требует дополнительной подготовки перед покраской или поклейке обоев.

Как правильно укладывать газоблоки

Для укладки газоблоков нужны следующие инструменты: рубанок, пила, линейка, уровень, отвес, молоток, кельма и шпатель. Необходимо подготовить основание. Оно должно быть ровным, прочным и чистым.

Первым этапом является закладка углов. Они должны быть выложены строго по уровню и маякам. После закладки углов необходимо уложить остальные ряды блоков. Они укладываются на специальный клей. Раствор наносится тонким слоем с помощью кельмы. Лишний клей удаляется. Следующие ряды укладываются с учетом перевязки швов, то есть смещения блоков относительно предыдущего ряда на половину или четверть длины блока. При необходимости блоки подрезаются. Укладка продолжается до достижения нужной высоты стены.

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