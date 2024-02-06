Держава-агресор Росія наразі переважає Україну щодо озброєння та особового складу. Військовим України доводиться економити боєприпаси через їхню критичну нестачу. Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Після домінування на полі бою у перший рік та на закінчення другого року війни українська армія поступилася імпульсом Росії. Наразі ЗСУ закопуються та "борються, щоб утриматися". Мінометникам необхідно нормувати артилерійські снаряди. Війська доводиться ротувати з підрозділів у тилу, щоб доукомплектувати піхоту на фронті. Також існує брак критично важливих компонентів для ремонту та обслуговування української бронетехніки.

"Оскільки, наприклад, українцям критично не вистачає боєприпасів, вони не можуть дозволити собі вести вогонь лише по одному чи двом ворожим солдатам, які наступають, тому росіяни пристосувалися і часто переміщуються в невеликих кількостях на свої передові позиції. Вони намагаються зібрати достатньо вояків, щоб штурмувати український окоп і розгромити захисників", - йдеться у матеріалі.

За словами одного з військових, зараз в ЗСУ не вистачає техніки та людей, щоб йти у наступ, тож головна мета наразі - утримати свої позиції. Попри це, зараз російські війська досягають лише незначних успіхів, хоч витрачають величезні ресурси на свій зимовий наступ. Зокрема, війська агресора можуть випускати у п'ять разів більше снарядів. Щоб компенсувати нестачу та спробувати закрити цей розрив, українським військовим доводиться все частіше використовувати FPV-дрони.

Незрозуміло, як довго Україна зможе утримувати оборону, якщо західні союзники не продовжать надавати надійну військову підтримку. Проте навіть за таких обставин українські війська завдають серйозної шкоди російським силам, здебільшого утримуючи лінію захисту.