Командувач Військово-Морських сил віцеадмірал Олексій Неїжпапа заявив, що цього року незаконно зведений державою-агресором Росією Кримський міст перестане існувати. Про це Неїжпапа розповів в інтерв'ю на Youtube-каналі "В гостях у Гордона" у понеділок, 5 лютого.

Командувач ВМС відповідав на запитання ведучого щодо подальшої долі Кримського мосту. За словами Неїжпапи, незаконній конструкції залишилося недовго.

"Кримський міст теоретично покійник. Його не буде", - сказав віцеадмірал.Також ствердно Неїжпапа відповів на запитання, чи знає він, як це робити.

"Я думаю, недовго ждати залишилося. У всякому разі, у цьому році точно", - сказав Неїжпапа.

За словами Командувача, дуже важко прогнозувати, буде Крим звільнено до чи після падіння Керченського мосту.