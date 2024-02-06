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Командувач Військово-Морських сил віцеадмірал Олексій Неїжпапа заявив, що цього року незаконно зведений державою-агресором Росією Кримський міст перестане існувати. Про це Неїжпапа розповів в інтерв'ю на Youtube-каналі "В гостях у Гордона" у понеділок, 5 лютого. 

Командувач ВМС відповідав на запитання ведучого щодо подальшої долі Кримського мосту. За словами Неїжпапи, незаконній конструкції залишилося недовго.

"Кримський міст теоретично покійник. Його не буде", - сказав віцеадмірал.Також ствердно Неїжпапа відповів на запитання, чи знає він, як це робити.

"Я думаю, недовго ждати залишилося. У всякому разі, у цьому році точно", - сказав Неїжпапа.

За словами Командувача, дуже важко прогнозувати, буде Крим звільнено до чи після падіння Керченського мосту.
ForUm

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