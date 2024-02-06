Колегія суддів Київського райсуду Харкова визнала винними в державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, двох 50-річних харків'ян (жінку і чоловіка).

"Кожному з них призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як було встановлено, наприкінці лютого 2022 року харків'янка почала спілкуватися зі своїм колишнім чоловіком, бойовиком "ЛНР". Він попросив її допомогти йому збирати інформацію про патріотично налаштованих жителів Харківської області.

Жінка запропонувала допомагати їй своєму знайомому. Вони разом шукали інформацію про тих, хто сприяє ЗСУ та правоохоронним органам у війні Росії проти України. Зібрані відомості вони передавали через месенджер бойовику "ЛНР".

У липні 2022 року жінка також почала спілкуватися з працівником ГУ ГШ ЗС РФ, від якого отримала завдання - передавати інформацію про пересування сил і засобів ЗСУ на території Харківського регіону.

Жінка спільно зі знайомим збирали відомості про місцеперебування українських військових, відмічали їх на карті та передавали через месенджер співробітнику ГУ ГШ ЗС РФ і бойовику "ЛНР".

Окрім того, жінка отримала додаткове завдання від російського куратора - зібрати детальну інформацію про співробітників СБУ, які дислокуються в Чугуївському районі області.

У судовому засіданні чоловік визнав свою провину частково, але стверджував, що його дії не завдали жодної шкоди Україні. Жінка заявила, що вважає себе невинуватою. За її словами, вона спілкувалася з колишнім чоловіком винятково з питань, пов'язаних з їхньою спільною донькою.

Вирок не набув чинності, на нього може бути подано апеляцію.