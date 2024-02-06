Міністерство внутрішніх справ України закликає українців, які залишилися на окупованих територіях, не співпрацювати з ворогом в організації фіктивного волевиявлення і нагадує про кримінальну відповідальність за колабораційну діяльність.

"Російські окупанти продовжують підготовку до проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України. Намагаючись надати легітимності цьому процесу, вони усіма силами намагаються залучити жителів окупованих територій до організації фіктивного "голосування", - ідеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі.

У повідомленні наголошується: "МВС закликає українців, що залишаються на окупованих територіях, утримуватися від співпраці з окупантами! Кожен громадянин, який добровільно допомагатиме ворогу в організації псевдовиборів, може бути притягнутий до відповідальності за колабораціонізм!"