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Сьогодні держава може контрактувати 67 зразків українських безпілотників, які пройшли процедури допуску. У 2022-му їх було лише 7. 

Про це ЕП розповіли у пресслужбі Міністерства цифрової трансформації. 

Зараз в Україні зареєстровано 200 компаній, що дотичні до випуску дронів. Притік грошей у галузь та спрощення правил дозволили їм збільшити загальні вітчизняні потужності з виробництва безпілотників у 100 разів, порівняно з початком великого вторгнення Росії. 

У Мінцифри ЕП уточнили, що мова йде саме про спроможності вітчизняних виробників. Тобто це потужності, які теоретично можуть бути законтрактовані державою, фондами або іншими замовниками. 

Щодо фактичного виробництва безпілотників, то з 2022-го року воно зросло "в десятки разів". Підрахунки робили в одиницях випущених БПЛА, тобто з урахуванням великої кількості дешевих FPV-дронів, яких раніше не виробляли. 

"З червня 2023-го по січень 2024-го безпілотники, закуплені "Армією дронів", вразили 14 тисяч цілей. Це танки, БТРи, опорні пункти тощо. Були випадки, коли за одну ніч вразили 80 одиниць техніки", – розповідають у Мінцифри. У відомстві додали, що враховують лише ті операції, щодо яких військові надали відеопідтвердження.

У рамках "Армії дронів" держава навчила 20 тис операторів БПЛА й залучила до цього 33 школи-партнери. 

Мінцифри звітує, що за півтора року влада ухвалила близько 20 законів та нормативно-правових актів, що спрощують виробництво БПЛА. Зокрема спрощення допуску до експлуатації, експортного контролю, скасування ПДВ та мита на компоненти, підвищення прибутковості виробників до 25%, лібералізація на ринку боєприпасів тощо. 

Для збільшення фінансування закупівель цього року фонд UNITED24 уже видав десяткам бригад по 10 млн грн для самостійної закупівлі безпілотників на ринку. 
ForUm

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