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Країни Великої сімки та Європейський Союз обговорюють план щодо використання понад 250 мільярдів доларів із заморожених активів російського центрального банку як заставу для допомоги у фінансуванні відновлення України.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з пропозицією, що обговорюється, союзники України можуть випустити боргові зобов'язання для фінансової допомоги у відбудові Україні, використовуючи заморожені російські активи як заставу для погашення боргу.

Прихильники плану вважають, що будь-яке врегулювання конфлікту згідно з міжнародним правом призведе до того, що Росія буде зобов’язана заплатити за шкоду, якої вона завдала Україні.

За словами співрозмовників, якщо Росія відмовиться це робити, тоді можуть бути висунуті претензії на заморожені активи РФ.

Наразі обговорення плану ведеться на технічному рівні, іншими словами, політичне рішення з цього питання ще не ухвалене.

При цьому один зі співрозмовників Bloomberg зазначив, що деякі країни хочуть рухатися в цьому питанні "швидше, ніж інші".

Раніше країни G7 пообіцяли змусити Росію заплатити за відновлення України та залишити замороженими її активи, доки вона сама цього не зробить.
ForUm

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