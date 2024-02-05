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Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов прокоментував статтю видання Forbes про наступ росіян на Куп'янському напрямку й наголосив, що Україна постійно посилює обороноздатність всієї області й ЗСУ готові до будь-яких подальших сценаріїв.

Про це він повідомив у Telegram.

Так, Синєгубов наголошує, що армія РФ наступає на Куп'янському напрямку із лютого 2022-го року. Він зазначає, що з часу контрнаступу Збройних Сил України окупанти не полишали намірів знову відвоювати ці території, адже для них це логістично важливий напрямок. У зв'язку з чим щодня ворог не припиняє завдавати ударів: КАби, ФАБи, артилерія, РСЗВ, дрони – РФ застосовує на Куп'янщині весь арсенал зброї.  
ForUm

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