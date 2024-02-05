також у роздiлiСуспiльство
Україна може виробляти в 100 разів більше дронів, ніж до початку великого вторгнення
Кубраков повідомив, скільки тонн вантажів пройшло через морський коридор
Стало відомо, хто представить Україну на "Євробаченні-2024"
Шмигаль вважає завдання випустити мільйон дронів реалістичним
Буданов спрогнозував, коли закінчиться наступ росіян на сході
Опубліковано новий законопроєкт про мобілізацію: подробиці
Демченко повідомив про ситуацію на польському кордоні
Стало відомо, до яких націй українці ставляться найкраще
Стало відомо, як просувається передача Україні винищувачів F-16
Сирський повідомив новини зі Східного фронту
В уряді заговорили про оптимізацію виплат ВПО
Кацуба назвав три причини, завдяки яким Україна ефективно проходить зиму
Майже 300 родин обміняли житлові сертифікати на нове житло
Українська кіноспільнота закликає владу переспрямувати півмільярда на оборону
ЗМІ: Як готують бійців елітного спецпідрозділу Нацгвардії України “Омега”
Сергій Лещенко закликає припинити підтримку українських біженців
Міністерка у справах ветеранів розповіла, коли будуть перші поховання на НВМК
Нацполіція збільшить ще на кількасот кількість камер на дорогах

У лютому масштабного підвищення пенсій в Україні не буде. Проте у деяких категорій пенсіонерів виплати все ж зростуть. Зокрема, пенсійний фонд надає додаткові виплати до пенсій, зокрема за віком.

Розмір вікових надбавок становить:

  • для осіб від 70 до 74 років – 300 гривень;

  • від 75 до 79 років – 456 гривень;

  • від 80 років – 570 гривень.

    Ці надбавки автоматично нараховуються щомісяця, коли пенсіонер досягає визначеного віку, і додаються до загальної суми пенсії.

    Крім того, існують інші можливості збільшення розміру пенсійних виплат, такі як:

  • Доплата за утримання дітей, якщо пенсіонер самостійно виховує дитину. Розмір допомоги становить 150 гривень і може бути отриманий за умови подання відповідних документів.

  • Додаткова виплата за стаж розраховується індивідуально як 1% від визначеної пенсії за кожен рік понаднормового трудового стажу.

  • Додаткова доплата за особливі умови, яку можуть отримати пенсіонери з особливими потребами, зокрема ті, хто старше 80 років і має деякі особисті обставини, включаючи самостійне проживання та потребу в догляді. Розмір цієї доплати становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що зараз складає 944,4 гривні.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0