У лютому масштабного підвищення пенсій в Україні не буде. Проте у деяких категорій пенсіонерів виплати все ж зростуть. Зокрема, пенсійний фонд надає додаткові виплати до пенсій, зокрема за віком.

Розмір вікових надбавок становить:

для осіб від 70 до 74 років – 300 гривень;

від 75 до 79 років – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень. Ці надбавки автоматично нараховуються щомісяця, коли пенсіонер досягає визначеного віку, і додаються до загальної суми пенсії. Крім того, існують інші можливості збільшення розміру пенсійних виплат, такі як:

Доплата за утримання дітей, якщо пенсіонер самостійно виховує дитину. Розмір допомоги становить 150 гривень і може бути отриманий за умови подання відповідних документів.

Додаткова виплата за стаж розраховується індивідуально як 1% від визначеної пенсії за кожен рік понаднормового трудового стажу.