У лютому масштабного підвищення пенсій в Україні не буде. Проте у деяких категорій пенсіонерів виплати все ж зростуть. Зокрема, пенсійний фонд надає додаткові виплати до пенсій, зокрема за віком.
Розмір вікових надбавок становить:
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для осіб від 70 до 74 років – 300 гривень;
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від 75 до 79 років – 456 гривень;
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від 80 років – 570 гривень.
Ці надбавки автоматично нараховуються щомісяця, коли пенсіонер досягає визначеного віку, і додаються до загальної суми пенсії.
Крім того, існують інші можливості збільшення розміру пенсійних виплат, такі як:
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Доплата за утримання дітей, якщо пенсіонер самостійно виховує дитину. Розмір допомоги становить 150 гривень і може бути отриманий за умови подання відповідних документів.
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Додаткова виплата за стаж розраховується індивідуально як 1% від визначеної пенсії за кожен рік понаднормового трудового стажу.
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Додаткова доплата за особливі умови, яку можуть отримати пенсіонери з особливими потребами, зокрема ті, хто старше 80 років і має деякі особисті обставини, включаючи самостійне проживання та потребу в догляді. Розмір цієї доплати становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що зараз складає 944,4 гривні.
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