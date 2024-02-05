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За півроку роботи українського морського коридору з портів Великої Одеси 661 судно експортувало понад 20 млн тонн вантажів до 32 країн світу.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, передають Українськi Новини.

"14,3 млн тонн - це продукція українських аграріїв. Україна продовжує забезпечувати продовольчу безпеку світу. Порти Великої Одеси нарощують перевалку вантажів. В січні було експортовано 6,3 млн тонн, що майже дорівнює довоєнному рівню", - повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. За його словами, порти очікують на підхід ще 104 суден, які мають вивезти понад 3 млн тонн вантажів.
ForUm

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