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Дует виконавиць Alyona Alyona & Jerry Heil представлятимуть Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2024", що пройде в Мальме (Швеція).

За результатами фіналу національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2024" переможцем стала Alyona Alyona & Jerry Heil із піснею ("Teresa & Maria").

Після суддівського голосування Alyona Alyona & Jerry Heil отримали 10 балів, від глядачів - 11 балів, і в результаті перемогли в нацвідборі. За них проголосувало 723,2 тис. українців, з 1,2 млн, які брали участь у голосуванні, пише "Інтерфакс-Україна".

Місця інших десяти фіналістів розподілилися таким чином: група Ziferblat ("Place I Call Home") посіли друге місце, Mélovin ("Dreamer") - 3, Yaktak ("Lalala") - 4, група Yagody ("Tsunamia") - 5, Ingret ("Keeper") - 6, Skylerr ("Time is running out") - 7, ANKA ("Палала") - 8, Drevo ("Endless chain") - 9, гурт Nahaba ("Glasses") - 10, гурт Nazva ("Slavic English") - 11 місце.

У попередні рази, коли Швеція приймала "Євробачення", Україна посідала там 1-ше місце (Джамала 2016 року) і 3-тє місце (Злата Огнєвіч 2013 року).

Як повідомлялося, 68-й конкурс "Євробачення" у травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал "Євробачення-2024" проведуть на стадіоні Malmö Arena в суботу, 11 травня, зі свого боку півфінали, у першому з яких візьме участь і представник України, відбудуться 7 і 9 травня.

Україна дебютувала на "Євробаченні" 2003 року, а вже 2004 року українська співачка Руслана з піснею Wild Dances перемогла в конкурсі і принесла країні право провести "Євробачення" в Україні.

У 2016 році, після річної паузи, Україну на конкурсі представляла співачка Джамала з піснею "1944", яка стала переможницею, і 2017 року Україна знову приймала "Євробачення".

У 2019 році Україна не брала участі в конкурсі у зв'язку із суспільною критикою переможниці нацвідбору співачки Maruv через її виступ у РФ.

У 2020 році "Євробачення" не проводилося у звичному конкурсному форматі через пандемію COVID-19.

2021 року на "Євробаченні" Україну представляв електро-фолк-гурт Go_A, який посів п'яте місце у фіналі конкурсу.

2022 року український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania переміг на "Євробаченні" в Турині (Італія), але через війну "Євробачення-2023" приймала Велика Британія від імені України.

У 2023 році на "Євробаченні" Україну представляв гурт Tvorchi з піснею Heart Of Steel, який посів шосте місце.

Загалом Україна 19 разів брала участь у пісенному конкурсі "Євробачення" і тричі перемагала (Руслана, Джамала, Kalush Orchestra). Ще 5 разів Україна потрапляла до п'ятірки фіналістів: Вєрка Сердючка (2-ге місце), Ані Лорак (2-ге), Злата Огнєвіч (3-тє), Міка Ньютон (4-те) і Go_A (5-те).
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