Сенат США опублікував новий законопроєкт про додаткове фінансування, що об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та на зміцнення південного кордону США, повідомила посол України Оксана Маркарова.

"4 лютого Комітет з асигнувань Сенату оприлюднив текст законопроекту про пакет міжнародної допомоги США, у тому числі для України, та міграційну реформу, який є умовою підтримки республіканцями міжнародної допомоги США", - написала Маркарова у фейсбуці.

Вона зазначила, що законопроєкт передбачає асигнування в частині допомоги Україні в розмірі $60 млрд США. З них видатки на оборону становили $50,43 млрд зокрема, 48.4 млрд - міністерству оборони США до 31 грудня 2024 року включно.

"А саме 19,85 млрд дол – на поповнення американських військових озброєнь і техніки, наданих Україні із запасів Міністерства оборони США; 13,8 млрд дол – на переозброєння України через закупівлю зброї та боєприпасів у оборонно-промислової бази США; 14,8 млрд дол – на військову підготовку, обмін розвідданими, посилення присутності в зоні відповідальності Європейського командування та інші заходи підтримки; 8 млн дол. для Генерального інспектора Міністерства оборони для продовження нагляду за допомогою Україні з боку США", - написала посол.

Крім того, за словами Маркарової, $1,6 млрд. підуть на зовнішнє військове фінансування (FMF) для потреб України та інших регіональних партнерів із протиповітряної оборони, артилерії, морської безпеки, технічного обслуговування та підтримки. Також $️300 млн виділять на допомогу Україні в захисті кордонів і просуванні верховенства права і $️100 млн на підтримку програм розмінування, боротьби з тероризмом і нерозповсюдженням зброї масового ураження.

Також законопроєкт включає $9,654 млрд фінансування економічної, фінансової, цивільної та ядерної безпеки. Зокрема, $7,85 млрд прямої бюджетної підтримки України. Передбачено заборону на відшкодування пенсій за рахунок прямої бюджетної підтримки США.

Маркарова також зазначила, що $️1,58 млрд спрямовано на розвиток української економіки в пріоритетних секторах, таких як транспорт і енергетика, а також розвиток приватного сектору. Ще $25 млн Офісу перехідних ініціатив "USAID" для підтримки зусиль із відновлення та підвищення стійкості в Молдові та українських територіях, відвойованих у Росії. Також $️50 млн виділили для реагування на ситуацію у сфері глобальної продовольчої безпеки, зокрема, внаслідок вторгнення Росії в Україну та $149 млн - на Національну адміністрацію з ядерної безпеки США.

Крім того, зазначає посол, цей законопроєкт включає виділення гуманітарної допомоги:

- $️2,3 млрд міністерству охорони здоров'я та соціальних служб США на допомогу біженцям, зокрема для надання українцям, які отримали гуманітарний пароль у 2024 фінансовому році, тих самих переваг, що отримали українці у 2022 і 2023 роках.

- $9,2 млрд для підтримки глобальних зусиль із надання гуманітарної допомоги через Державний департамент і систему "USAID" шляхом надання продовольчої допомоги, житла та базових послуг населенню, яке зазнає наслідків складних і тривалих криз, зокрема в Україні, Газі та на Західному березі річки Йордан, у Східній Африці, Південній Азії та інших регіонах світу. Відповідно до бюджетних правил США гуманітарні кошти не розписуються в бюджеті й виділятимуться на потребу.

- $299 млн виділиться Державному департаменту США і "USAID" на підтримку захисту дипломатичних об'єктів США в Україні та Ізраїлі, а також інших об'єктів, що перебувають у зоні ризику. Також на надання послуг американським громадянам, які потребують допомоги за кордоном.

- $️25 млн дол для офісів Генеральних інспекторів Державного департаменту США та USAID з нагляду за додатковим фінансуванням.

"Вдячні Адміністрації Президента США та всім в Конгресі в обох партіях, хто підтримує Україну і розуміє важливість якнайшвидшого ухвалення рішення для України і для національної безпеки США", - підсумувала Маркарова, додавши, що попереду очікуються складні та публічні дебати навколо частини пакета, яка стосується міграційної політики США.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден підтримав законопроєкт, що містить двопартійну угоду щодо кордону, а також допомогу Україні, і закликав Конгрес прискорити його ухвалення в обох палатах.