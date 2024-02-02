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Президент України Володимир Зеленський намагався та зазнав невдачі у спробах відсторонити Головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного. Зеленський шукає більш сміливого підходу до ведення бойових дій та, схоже, розходиться з більш консервативною точкою зору свого генерала у час, коли держава-агресор Росія активізувала атаки на Україну. Про це йдеться в матеріалі агентства Bloomberg.

Перед українською армією постали виклики з утримання 1000 км лінії фронту та спробах знайти слабкі місця в російській обороні без спроб прорвати її. Після торішнього наступу та деякого застою на фронті напруженість між Зеленським та Залужним зростає, пише Bloomberg.

"На зустрічі в Києві в понеділок Зеленський попросив генерала взяти на себе нову роль у рамках перестановок, спрямованих на активізацію військового керівництва України. Залужний відмовився піти у відставку, а подальші витоки інформації в ЗМІ поглибили недовіру між двома таборами. Також суперечка між ними виникла через новий закон про мобілізацію, який повинен поповнити армію, але є непопулярним серед українського народу", - йдеться у матеріалі.

Напруженість посилюється тим, що Залужний має широку підтримку як з боку українського народу, так і з боку військ. Відсторонення головкома ЗСУ "буде глибоко непопулярним серед українських військових", заявив фахівець з Росії та України Фонді Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман. На його думку, немає впевненості у тому, як нове призначення вирішить будь-яке з важливих питань щодо мобілізації або того, якою має бути українська стратегія у війні з агресором.
ForUm

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