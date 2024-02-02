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У ГУР спростовують інформацію, що 4 вересня 2023 року колишній позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович виїхав за кордон на підставі листа від Головного управління розвідки.

Про це заявила пресслужба ГУР.

"Інформація про перетин кордону та виїзд за межі України особи на ім’я Олексій Арестович 4 вересня 2023 року начебто на підставі листа від ГУР МО України, яку опублікувало  NGL.media, не відповідає дійсності", — сказано в повідомленні.

Там пояснили, що не давали Арестовичу ані листів, ані інших документів, за допомогою яких він виїхав би за кордон.У ГУР закликали довіряти інформації лише з перевірених джерел.

 
ForUm

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