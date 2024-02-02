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Міжнародний суд ООН постановив, що держава-агресор порушила договори щодо застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Відповідне рішення було винесене 31 січня. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України у четвер, 1 лютого. 

Міжнародний суд ООН постановив, що Росія порушила обидва міжнародні договори. У МЗС наголосили, що цей випадок став першим в історії, коли інстанція винесла остаточне рішення щодо порушень агресором норм міжнародного права.

"Справа, ініційована Україною, задокументувала кампанію терористичних актів, що розпочалась з 2014 року та принесла страждання українському народу. Контрольовані Росією особи та угруповання атакували українців, обстрілювали цивільні об’єкти, бомбили мирні міста. Йдеться, зокрема, про Волноваху, Маріуполь, Краматорськ, Авдіївку, Харків, Одесу", - йдеться у повідомлені.

Крім того, у МЗС нагадали, що РФ здійснювала кампанію з культурного знищення етнічних груп українців та кримських татар в тимчасово окупованому Криму починаючи з 2014 року: "Рішення Міжнародного суду ООН визнає, що Російська Федерація зневажає міжнародне право".
ForUm

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