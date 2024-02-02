Керівники країн ЄС на саміті в четвер розпорядилися узгодити виділення додаткових коштів для надання військової допомоги Києву, найпізніше - до початку березня 2024 року, йдеться в заяві Європейської ради.

"Європейська рада розглянула роботу Фонду з підтримки України в межах Європейського фонду миру, а також пропозицію щодо збільшення "стелі" фінансування. Рада закликає до початку березня 2024 року завершити узгодження щодо цієї пропозиції", - йдеться в заяві.

Як зазначають лідери країн ЄС, базою для обговорення збільшення фінансування мають стати пропозиції глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

Крім того, вони "наголосили на необхідності терміново прискорити передання Україні боєприпасів і ракет".