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Європейська рада ухвалила в четвер у Брюсселі постанову про перегляд довгострокового бюджету ЄС на 2021-2027 рр. з урахуванням допомоги Україні в EUR50 млрд і визначила умови виділення цих коштів Києву.

У документі повідомляється, що на основі щорічного звіту Єврокомісії про реалізацію фонду для України Європейська рада проводитиме щороку обговорення реалізації коштів фонду для надання рекомендацій.

"За необхідності через два роки Європейська рада доручить комісії внести пропозицію щодо перегляду в контексті нового довгострокового бюджету", - зазначено в постанові.

При цьому пояснюється, що "попередньою умовою допомоги Україні в рамках фонду має бути те, що Україна продовжить підтримувати й поважати ефективні демократичні механізми, включно з багатопартійною парламентською системою, а також верховенство закону, гарантувати повагу прав людини, зокрема і прав осіб, які належать до меншин".

У документі уточнюється, що під час реалізації цього фонду Єврокомісія та Україна "повинні вжити всіх відповідних заходів для захисту фінансових інтересів Союзу, зокрема щодо запобігання, виявлення та виправлення фактів шахрайства, корупції, конфліктів інтересів та інших порушень".
ForUm

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