Крафтовое пиво вышло за рамки пенного напитка для пятничных посиделок — это универсальный компаньон, который подходит к любым кулинарным шедеврам. Благодаря разнообразию вкусо-ароматических характеристик оно гармонично сочетается с различными блюдами: крафтовое пиво в банках даже можно взять с собой на пикник, улучшая настроение во время гастрономического приключения. Как подобрать пенный напиток к блюду по сорту, создавая симфонию вкусов при каждом глотке, — разберемся подробнее.

Лагер — чистый и свежий

Этот сорт узнаваем по освежающему вкусу. Он также отличается легкой солодовой горчинкой. Рассмотрите сочетания классического пенного напитка с:

Морепродуктами. Тонкий шлейф дополнит вкус морской рыбы или креветок, запеченных на гриле. Салатами. Легкий обед, куда входят свежие овощи, листовая зелень и лимонно-медовая заправка, — прекрасный вариант. Жареной птицей. Процент углекислого газа в крафтовых лагерах достаточно высокий. Это создает гармоничный контраст.

IPA — яркий и разнообразный

Пенный напиток с высокими показателями горечи — IBU. Хмелевой характер привносит изюминку. Напиток прекрасно справляется с насыщенными вкусами:

Фастфуда. Индийский светлый эль выгодно подчеркивает вкусовую палитру бургеров, хот-догов, пиццы. BBQ. Горчинка, характерная для IPA, гармонично вплетается в дымный аромат соуса, который подают к мясу. Твердых сыров. Пармезан, Грана Падано, Пекорино Романо — такой сыр обладает умеренной остротой.

Пильзнер — насыщенный и запоминающийся

Этот вариант крафтового пива отличается интенсивными хмелевыми акцентами. Пильзнер выгодно раскрывается под аккомпанемент:

Пряных добавок. Умеренная горчинка, которая объясняется повышенным содержанием хмеля, освежает и охлаждает после мексиканской или корейской кухни. Азиатских блюд. Суши, лепешки, курица с фасолью — пильзнер дополнит сложную вкусовую композицию. Сливочных сыров. Пузырьки, которые содержатся в этом крафтовом пиве, подчеркивают нежность Бри или Камамбера.

Портер — темный и сладкий

Сорт предлагает гармоничное сочетание жареного солода и тонкой горечи. Попробуйте комбинацию с:

Мясными блюдами. Подходящий вариант — спагетти Болоньезе или Биф Веллингтон. Шоколадно-карамельными десертами. Солодовый характер выгодно раскроется в компании трюфеля, флана, пудинга. Сырами с ореховым оттенком. Грюйер — хороший вариант. Также подходит любой другой швейцарский сыр.

Пшеничное пиво — легкое и освежающее

Пшеница привносит легкий цитрусовый шлейф. Пшеничное пиво отлично дополнит:

Салат. Добавьте немного сезонных ягод или фруктов к листовой зелени. Заправьте кисло-сладким соусом. Тако с морепродуктами. Хрустящую текстуру пшеничного пива прекрасно раскроет морская рыба. Овощи. Приготовьте на гриле цукини, спаржу, болгарский перец, кукурузу. Пускай овощи немного обуглятся.

Комбинация крафтового пива и кухни — искусство. Экспериментируйте со стилями и подачами, чтобы определиться с фаворитами.