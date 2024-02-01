В мире моды тенденции меняются от сезона к сезону. При этом в таком бьюти-непостоянстве можно выделить обувь, которая считается вечной классикой. Речь о черных кедах. Их носят подростки в знак протеста установленным правилам, молодые парни в качестве удобной обуви и состоявшиеся мужчины, чтобы подчеркнуть свой вкус и безупречное чувство стиля. Как сочетать кеды черные мужские с остальными предметами гардероба, чтобы получился легкий и современный образ, — расскажем далее.

Какие кеды выбрать

Изначально кеды были разработаны в качестве обуви для игры в баскетбол. Позже они перебазировались в повседневный обувной гардероб — и их стали носить повсюду. Сегодня в продаже можно найти кеды разных фасонов и цветов. Они отличаются толщиной подошвы и длиной голеностопной части.

Летний образ

Летом черные кеды можно скомбинировать с шортами. Подойдут любые джинсовые, трикотажные, льняные. Еще один актуальный вариант — легкие штаны песочного оттенка. Они формируют стильный лук согласно последним веяниям моды.

Черные кеды хорошо сочетаются с однотонными футболками и рубашками. При этом не стоит перегружать образ аксессуарами. Достаточно тонкой цепочки на шею, аккуратного браслета, часов.

Если хочется добавить в образ рок-акценты, можно использовать куртку-косуху. Если ближе стиль гранж, стоит накинуть на плечи рубашку в клетку.

Демисезонный образ

Мужчины смотрят на кеды как на символ свободного стиля и практичности. Осенью и весной такая обувь может стать неотъемлемой частью гардероба, особенно для тех, кто ведет активный образ жизни. Далее несколько способов, как интегрировать черные кеды в свой повседневный стиль.

Джинсы и кеды

Это классическое сочетание, которое не теряет актуальности много сезонов подряд и подходит практически для любой ситуации. Кеды в паре с джинсами — это тандем комфорта и стиля.

Шорты и кеды

Осенью, когда еще тепло, можно носить шорты с кедами. Весной такой образ тоже будет уместен для мужчин, не желающих отказываться от своего привычного стиля.

Кеды и классический пиджак

Смешанный стиль смотрится свежо. Можно дополнить кеды с пиджаком широкими джинсами.

Стильный зимний лук

Самый логичный вариант — сочетание кед с верхней одеждой спортивного стиля. Если в приоритете удобство и практичность, то можно остановиться на черной парке и спортивных штанах в тон. Избежать излишней изысканности в образе помогут кеды. Вот еще вариант: можно надеть черную короткую дубленку с серыми спортивными штанами. Нотки брутальности образу придадут черные кеды.

Поклонникам элегантной повседневности рекомендуем скомбинировать светло-коричневое длинное пальто или парку со светлыми джинсами. Непринужденность образу обеспечат черные кеды.