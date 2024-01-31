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На посади державної служби за 2023 рік прийшли працювати 36 187 бажаючих, тоді як звільнилося 40 193. Статистичні дані про кількісний склад державних службовців статистику опублікувало Національне агентство з питань державної служби (НАДС).

Згідно зі статистикою, найбільше держслужбовців звільнилося у третьому кварталі 2023 року - 10522, тоді як призначено на посади найбільше було у четвертому кварталі 2023 року - 9895.

Усього за минулий рік кинути державну службу вирішило 40 193 держслужбовці, а розпочати – 36 187.Таким чином, порівняно з 2022 роком кількість держслужбовців у 2023 році в Україні скоротилася на 5 518 осіб. Фактична кількість працюючих держслужбовців - 159 904, загальна кількість посад становить 206 151.
ForUm

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