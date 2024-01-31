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Російські окупаційні війська продовжують наступальну операцію на сході України, її завершення слід очікувати ближче до початку весни.

Про це начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов сказав в ефірі телемарафону.

За його словами, наступальна операція окупантів розпочалася в листопаді 2023 року і триває ось уже понад два з половиною місяці.

"Результати ви самі бачите. Сказати, що вони для них якісь великі, точно це буде неправда", — сказав Буданов.

Він зазначив, що для України неприємною стала ситуація в районі Авдіївки Донецької області та низка просувань окупантів "у полях".

Начальник ГУР підкреслив, що спочатку росіяни планували вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей, а також на бар'єрний рубіж по річці Чорний Жеребець у Харківській області.

Буданов додав, що закінчення російського наступу слід очікувати ближче до початку весни.
ForUm

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