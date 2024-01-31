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Союзники рекомендують Україні обмежити наступальні дії та посилити оборону до того часу, коли Україна та держава-агресор Росія досягнуть межі своїх можливостей та перейдуть до переговорів. Про це заявив президент Чехії Петр Павел. Його слова наводить видання tvn24.

Україна, на відміну від Росії, наразі має обмежені можливості дій на полі бою, тому, за словами Павла, союзники рекомендують обмежити наступальні дії та посилити оборону. Президент Чехії вважає, що для цього Києву потрібна артилерія чи крилаті ракети більшої дальності, а також літаки F-16, щоб перешкоджати постачанню російської армії.

"Лише баланс сил може дати обом сторонам зрозуміти, що подальших успіхів вони не досягнуть і що настав час для переговорів", - додав Павел.

Також Павел вважає, що в Європі цілком резонно розглядають можливість перемоги Дональда Трампа на виборах президента США та швидкого укладення угоди з диктатором Путіним, яка може бути зовсім невигідною Україні та Європі.
ForUm

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