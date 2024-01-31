На сайті Верховної Ради України опубліковано Законопроєкт №10449 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", ініціатором якого є Кабінет Міністрів України. Законопроєкт передбачає низку нових обмежень для громадян України на період проведення мобілізації, в тому числі обов'язок завжди мати при собі військово-обліковий документ для окремих груп населення, повідомляють Українські Новини.

"У період проведення мобілізації (крім цільової) громадяни України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або зняті (виключені) з військового обліку, зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу уповноваженого представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейського", - йдеться в проєкті Закону.

Також право перевіряти воєнно-облікові документи матимуть представники Державної прикордонної служби України, але виключно у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

Серед іншого, законопроєктом передбачено, що під час перевірки документів уповноважений представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейський може здійснювати фото- і відеофіксацію процесу пред’явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації.Крім того, вищезазначеним категоріям перевіряльників буде дозволено використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.