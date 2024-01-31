також у роздiлiПолiтика
Угорщина не дасть Україні зброю, але допоможе в гуманітарній сфері
Представники України та Канади поговорили про гарантії безпеки
В ЄС підтримують використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні
Блінкен заявив, що США та їх партнери "зразково координують" допомогу Україні
В Литві назвали основну причину затримок надання Україні допомоги
Зеленський: Європа в підтримці України без США не впорається
Міністр Клименко задекларував півтора мільйони доходів
Шмигаль розповів, чи будуть виплачені пенсії в лютому
Посол Великої Британії провів зустріч з керівниками НАБУ і САП
В ОП пояснили, навіщо Україні новий закон про мобілізацію
Держстат повідомив, наскільки зросли ціни на житло
Україна планує виробляти частину дронів в Литві
Депутати розробляють нову концепцію бронювання військовозобов’язаних
Гендиректор МАГАТЕ знов збирається на АЕС
Україна цього року розпочне будівництво чотирьох нових ядерних реакторів
В Пентагоні наголосили, що більше не можуть передавати Україні зброю
Понад 8000 українців перебувають в російському полоні
Reuters: Є ризик, що ЄС не погодиться конфіскувати заморожені активи

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив запобіжний захід ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву у вигляді тримання під вартою, однак зменшив розмір застави до 18,1 млн грн, повідомила Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП).

"30 січня 2024 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав позицію прокурора САП і продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому голові Верховного Суду. Водночас суд зменшив зазначеному підозрюваному розмір застави з 20 млн грн до 18,168 млн грн", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі у вівторок увечері.

Зазначено, що термін дії запобіжного заходу - до 29 березня 2024 року. У разі внесення визначеного розміру застави на підозрюваного буде покладено низку процесуальних обов'язків.

У прокуратурі нагадують, що 26 грудня 2023 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детектива Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), погодженим прокурором САП, обмежив стороні захисту строк ознайомлення з матеріалами у справі.

"Згідно з ч. 10 ст. 290 КПК України встановлено строк для ознайомлення до 01.03.2024 включно. Після спливу цього часу сторона кримінального провадження вважатиметься такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів", - повідомляють у прокуратурі.

Як повідомлялося, 16 травня керівник САП повідомив про підозру голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату Олегу Горецькому, викритим на одержанні $2,7 млн неправомірної вигоди. Дії зазначених осіб кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України.

 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0