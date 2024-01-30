Санкції Євросоюзу проти країни-агресорки Росії значно послабили її військову машину. Однак війна проти України триває, а інтенсивність бойових дій на фронті зростає.

Про це сказав високий представник ЄС Жозеп Боррель на транспортному інвестиційному форумі ЄС - Центральна Азія.

За його словами, війна Росії проти України стала яскравим нагадуванням про критичну важливість спільного захисту основних принципів ООН. Це найкращий спосіб забезпечити мир і безпеку у світі.

"Суверенітет і незалежність, територіальна цілісність будь-якої країни мають бути незаперечними. І ми повинні уникати повернення до світу, де "сила має право" і де могутні країни можуть змінювати кордони в односторонньому порядку", - зазначив Боррель.

Він наголосив, що для захисту цих принципів ЄС запровадив суттєві санкції проти Росії, які значно послабили її військову машину.

"Але все одно вони там, а війна триває. І, якщо можна так сказати, інтенсивність бойових дій зростає, і ми не бачимо світла в кінці тунелю", - додав високий представник ЄС.

Боррель зазначив, що для того, щоб антиросійські санкції були ефективними, потрібна повна співпраця партнерів.

"Ми уважно стежимо за торгівлею між нами, між країнами Центральної Азії, з ними та Росією. Ми намагаємося проаналізувати, які саме механізми дозволяють обходити санкції. Ми маємо посилити нашу співпрацю з цього приводу", - наголосив Боррель.