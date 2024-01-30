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У п'ятницю, 26 січня, представники уряду Канади зустрілися зі своїми українськими колегами для переговорів щодо двосторонніх довгострокових безпекових зобов'язань між Канадою та Україною, повідомляє пресслужба уряду Канади.

"Ці обговорення є важливим кроком уперед у розбудові довгострокових безпекових зобов'язань Канади відповідно до Спільної декларації G7 щодо підтримки України, яка була ухвалена під час саміту НАТО в липні 2023 року. Канада разом зі своїми партнерами та союзниками, прагне бути єдиною з Україною та непохитно підтримує український народ у боротьбі з російською агресією, доки це буде потрібно", - зазначено в повідомленні.

Зазначається, що під час переговорів заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький висловив вдячність Канаді за підтримку та допомогу у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Хайді Хулан, помічниця заступника міністра міжнародної безпеки та політична директорка Міністерства міжнародних відносин Канади, наголосила на твердій готовності Канади підтримати Україну для стримування російської агресії.

Сторони обговорили ключові пріоритети та тематичні напрями співпраці, а також майбутні кроки в переговорному процесі.
ForUm

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