Глава Держдепу Ентоні Блінкен у понеділок заявив, що США та їх партнери "зразково координують" допомогу Україні.

"Це прекрасний приклад того, як потрібно розподіляти функції з надання допомоги", - сказав він на пресконференції у Вашингтоні.

Блінкен нагадав, що США надали допомогу Україні в різних сферах на $75 млрд.

При цьому Блінкен вкотре закликав Конгрес США схвалити запит Білого дому на виділення додаткових коштів для допомоги Україні.

У свою чергу генсек НАТО Єнс Столтенберг, який виступає на цій самій пресконференції, закликав союзників продовжувати військову допомогу Києву. "Я вірю, що всі союзники з НАТО, зокрема США, продовжать допомагати Україні", - сказав він, зазначивши, що "відправлення зброї Україні - це шлях до миру".

Блінкен також підтвердив позицію офіційного Вашингтона щодо євроатлантичних перспектив України. "Думаю, процес, який ми спостерігаємо протягом рекордно короткого часу - спочатку з Фінляндією, а тепер зі Швецією - демонструє, що двері НАТО відчинені, вони залишаються відчиненими, зокрема й для України, яка стане членом НАТО", - сказав глава американської дипломатії.

Блінкен також заявив, що майбутній у липні 2024 року саміт НАТО у Вашингтоні, присвячений 75-річчю альянсу, стане наймасштабнішим із часів холодної війни, на ньому обговорять способи реагування на основні загрози для альянсу, а також багаторічний план його діяльності.

"Для нас велика честь прийняти історичний саміт НАТО у Вашингтоні в липні. Я думаю, це буде найграндіозніший саміт із кінця холодної війни. Він продемонструє адаптацію НАТО до нових викликів і нових загроз", - сказав Блінкен.

Він додав, що також на саміті приділять особливу увагу зусиллям альянсу з реагування на ці загрози.

За словами Блінкена, на саміті НАТО обговорять перспективи альянсу на наступні 75 років. Він зазначив, що НАТО продемонструє, що вже зробило для того, щоб бути незамінним для оборони і безпеки країн-союзників.