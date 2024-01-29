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За нинішньої інтенсивності руху на кордоні з Польщею вантажному транспорту не доводиться довго простоювати у чергах.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у ефірі телемарафону «Єдині новини», передає кореспондент Укрінформу.

«При тій інтенсивності, яка є на даний момент, фактично в чергах на кордоні, якщо вони створюються, доведеться чекати небагато часу», - сказав речник.

За його інформацією, сьогодні зранку близько 800 вантажівок перебувають у чергах на території Польщі у напрямку пунктів пропуску «Ягодин» і «Шегині». Напередодні, 28 січня, у напрямку всіх чотирьох пунктів пропуску на кордоні з РП - «Рава-Руська», «Краківець», «Шегині» і «Ягодин» - фіксувалася загальна черга з 1300 вантажівок.

Демченко зауважив, що, приміром, через пункт пропуску «Ягодин» за добу кордон перетинає 1200-1400 вантажівок в обох напрямках.

«Якщо станом на ранок сьогодні навпроти «Ягодина» перебувало 650 вантажних транспортних засобів, а за добу перетинає кордон понад 700 на в'їзд в Україну, то протягом доби та кількість вантажівок, яка очікує на перетин кордону, зможе проїхати», - пояснив він.

Речник ДПСУ підкреслив, що черги у пунктах пропуску можуть виникати, адже рух транспорту досить інтенсивний, але нинішня ситуація «вкрай відрізняється від тієї, коли відбувалося блокування руху і водіям доводилося тижнями очікувати на можливість перетину кордону».
ForUm

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