Головною проблемою затримок надання допомоги Україні є те, що Захід досі не наважується назвати свою мету війни України та РФ.

Таку думку міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс висловивв інтерв’ю "РБК-Україна".

У Ландсбергіса запитали, що, на його думку, стоїть за затримками та коливаннями західних країн у питанні надання Україні озброєння та іншої військової допомоги.

"Чесно кажучи, я думаю, що винуватець проблеми, центр проблеми в тому, що Захід досі не наважився сказати, яка мета війни для Заходу в Україні", — сказав литовський міністр.

За його словами, лише визначивши мету, можна визначити засоби, необхідні для її досягнення.

Ландсбергіс додав, що ситуація з військовою допомогою може бути викликана страхом деяких чиновників у країнах Заходу.

"Знаєте, дехто каже, що це може бути страх. Страх перед Росією. Або того, що станеться, якщо Росія дійсно програє", — сказав Ландсбергіс.