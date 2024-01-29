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Оператори системи розподілу за заявками компанії Yasno, яка входить в енергохолдинг ДТЕК, розпочали у понеділок, 29 січня відключати від постачання електроенергії боржників  у Києві та Дніпропетровській області.

Про це Українським Новинам повідомили в пресслужбі компанії.

"Yasno як постачальник надає заявки на відключення операторам системи розподілу, які безпосередньо виконують технічні роботи. Заявки надані, оператори системи розподілу розпочинають відключення з 29 січня у Києві та Дніпропетровській області", - повідомили в компанії.
ForUm

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