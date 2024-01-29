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Припинення підтримки України з боку США не може бути повністю заповнене Європою, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Європа сама не впорається, якщо підтримка США буде припинена. Ні зброєю, ні фінансово. Якби вся Європа об'єдналася, вона могла б дати достатньо підтримки Україні, але США мають вплив, і коли сигнали не дуже позитивні, вони чинять такий самий вплив на деяких європейських лідерів", - сказав він в інтерв'юнімецькій телекомпанії ARD, опублікованому в понеділок.

"Тому я думаю, що якщо Сполучені Штати не будуть, не дай Боже, надавати підтримку, це вплине на об'єднану Європу", - зазначив він.

Це призведе, сказав Зеленський, до нестачі зброї та фінансів в Україні. "По-друге, я думаю, що союз між Сполученими Штатами Америки та Європою буде втрачено. По-третє, сама Європа зрозуміє, що це сигнал про те, що якщо Україна не вистоїть, а Путін піде вперед, і це сигнал Сполучених Штатів, що Європа залишиться на самоті", - сказав він.

"Я думаю, що "посиплеться" також санкційна політика. Тому що Сполучені Штати Америки, коли вони підтримують Україну, також впливають на санкційну політику європейських країн", - сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що хотів би, щоб Німеччина взяла на себе лідерство в цьому випадку. "Німеччина може зробити це, консолідувати Європейський Союз. Багато країн мають серйозні економічні відносини з Німеччиною, тому що це потужна європейська економіка. Але, все-таки, я думаю, що ця загроза дуже висока. Тому що це такий сигнал. Нехороший. Пасивність Сполучених Штатів - це неправильно", - сказав Зеленський. 
ForUm

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