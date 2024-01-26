Разоблачаем Мошенников: Полная Проверка Авто по VIN Code

Две абсолютно одинаковые модели, у которых идентичный тип кузова, «начинка», модельный год можно легко различить по vin номеру. Он состоит из 17 символов, которые уникальны для каждого авто. Важно также проверить автомобиль по Вин перед покупкой и узнать абсолютно все о его истории эксплуатации.

Возможно, автомобиль не так уж и хорош, как о нем говорят. Поэтому не стоит рисковать. Всегда доступна проверка авто по Vin code с подробным отчетом. Немножко времени и все готово. Безопасная покупка позволит экономично распорядиться бюджетом и приобрести действительно достойную машину.

Подержанные авто вообще не рекомендуют покупать без проверки. Это всегда лотерея. Каждый покупатель хочет выставить свой транспорт в хорошем свете, максимально привлекательно. И без проверки по вин разобраться, где правда во всей этой истории, просто нереально.

Код VIN автолюбителю необходимо расшифровывать через онлайн-сервисы. Carfast Express предлагает быстрое получение полного отчета о машине в два клика на их сайте. Отчет будет отправлен вам в формате PDF на электронную почту.

Где найти Vin code и как понять, что он означает

Автопроизводители маркируют VIN-номер на деталях кузова, устойчивых к повреждениям в ДТП, таких как левая передняя стойка, порог водительской двери, под запаской в багажнике. Это делается, чтобы VIN оставался читаемым даже после серьёзных аварий. Тем не менее, некоторые мошенники могут "перебивать" VIN-код, выдавая одну машину за другую. Перед покупкой необходимо сверять все символы VIN с данными в техпаспорте.

Однако полное совпадение VIN не гарантирует безупречную историю автомобиля. Подержанные авто могут скрывать множество сюрпризов, включая утопление, кражу, аварии, вандализм или стихийные бедствия.

VIN номер разделяется на три части: указательную, описательную и определяющую. Отчёт содержит информацию о стране и заводе сборки, производителе, спецификации модели, серийном номере и модельном годе. В нём также представлены данные об истории эксплуатации автомобиля, перепродажах, наличии и характере повреждений.

Инструкция: Проверка Авто по VIN Коду

Перейти на Сайт: https://carfast-express.com/cars/check. Ввести VIN Код: Найдите форму для ввода и введите 17-символьный VIN код автомобиля. Начать Проверку: Нажмите кнопку для запуска проверки VIN кода. Просмотр Отчета: Дождитесь результатов и изучите предоставленный отчет о состоянии автомобиля. Сохранение или Получение Копии: При необходимости скачайте отчет в PDF или запросите отправку на вашу электронную почту.

Как проверка по Vin обезопасит при покупке авто

Несмотря на усилия по борьбе с продажей дефектных автомобилей, число таких случаев растёт. Многие покупатели пренебрегают проверкой авто, доверяясь продавцам, и впоследствии сожалеют об этом. Аварийные машины часто невозможно восстановить до исходного состояния, они представляют опасность и влекут за собой лишние расходы. Поэтому важно проводить проверку автомобилей по VIN-коду.

Отчёты составляются на основе данных из американских баз, включают полную историю эксплуатации автомобиля, фотографии, подробное описание всех аварий, повреждений, технического обслуживания, перепродаж и заводских дефектов. Отчет помогает избежать покупки автомобилей с серьезными дефектами.

При выборе авто на американских аукционах, где продавцам можно доверять, всё равно рекомендуется дополнительная проверка перед торгами. Это помогает убедиться в ценности покупки.

Предлагаются различные типы отчетов, включая Manheim, Carfax, Copart photo, AutoCheck, для безопасной покупки как бюджетных, так и премиум-класса автомобилей.