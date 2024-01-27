Міністр закордонних справ Литви Габріелюус Ландсбергіс заявив, що Україна має намір частково перенести виробництво дронів на територію їх країни. Про це пише видання JP.lt.

Литовський чиновник каже, що "було б нерозумно та безвідповідально не вивчити уроки української війни".

"Можна говорити й про спільне виробництво (безпілотників – ред.). Схоже, українці зацікавлені в можливому перенесенні частини виробництва до Литви. З нашою допомогою, ну і, можливо, частково для себе, якби ми змогли забезпечити їх необхідними дронами", – наголоси Ландсбергіс.

За словами міністра, "спосіб ведення війни змінюється, тому Литві варто вчитися в українців, які майже два роки воюють проти російської агресії".

Він підкреслює, що "за кілька років до початку повномасштабного вторгнення РФ Україна фактично не мала уявлення, що у війні їй знадобляться літальні дрони та апарати, які стануть повсякденною нормою в умовах бойових дій".

Як вважає Ландсбергіс, "Литва повинна вчитись, адже якщо дивитись на ситуацію з боку підготовки до війни у їх країні, то цей досвід є актуальним для литовців".

"Вчитися (в українців – ред.) треба зараз. Тим більше, що вони готові відкривати друзям свої книжки про війну. Така нагода надзвичайна. За ті уроки, які ми можемо винести, було сплачено найвищу ціну", – додав він.