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Новий законопроєкт про мобілізацію потрібен, бо минулий не враховує тип війни, в якій перебуває Україна.

Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. 

"Безумовно, суб'єктом подання є Кабмін. Безумовно, готує це на паритетних умовах Генеральний штаб і Міністерство оборони. І безумовно, нам потрібен з вами новий закон про мобілізацію. Чому? Тому що старий закон про мобілізацію, який досі діє, він не враховує тип війни, в якій ми знаходимося. Він не враховує довготривалість, масштабність, об’ємність, зміну системи управління, зміну системи використання інших видів зброї", - сказав він.

За його словами, новий законопроєкт скоро внесуть до Верховної Ради.

"Я думаю, це вже питання днів-тижнів... Обов’язково закон буде внесений і обов’язково буде проголосований якомога швидше. І як тільки він буде внесений, ми обговоримо всі пункти, які будуть змінені", - додав Подоляк.

Він зазначив, що мова йде про найбільш проблемні пункти, серед яких – навчання військовозобов’язаних, справедливий мобілізаційний процес, правила рекрутингу, ротація та демобілізація.
ForUm

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