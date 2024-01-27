Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс провів зустріч із керівниками Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), наголосивши на важливості підтримки антикорупційних інституцій.

"Антикорупційні інституції України НАБУ і САП є на передньому краї боротьби з корупцією. Велика Британія стоїть пліч-о-пліч із ними, підтримуючи їхню незалежність і їхню життєво важливу роботу, яка лежить в основі безпеки й процвітання України", - написав посол у соцмережі Х.